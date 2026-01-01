İstanbul'da yeni yılı denize girerek karşıladılar

"Sarayburnu Fatihleri" olarak bilinen, yaşları 50 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla Sarayburnu Sahili'nde denizde yüzerek girdi.

İstanbul'da yıllardır denize giren bir grup 2026'yı da denizde karşıladı.

Grup başkanı Yüksel Sönmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı denizde karşıladıklarını söyledi.

Yıllardır Sarayburnu'nda yüzdüklerini belirten Sönmez, "Barış, mutluluk, huzur, güzellikler içerisinde bir dünyanın olmasını istiyoruz. Allah herkese sıhhat, sağlık, afiyet versin, herkes mutlu olsun. 8 milyar insanın barış içerisinde olduğu, silahların olmadığı, patlamadığı bir dünya istiyoruz." dedi.

Grup üyelerinden Ramazan Değer ise soğuk suda yüzmenin alışkanlık gerektirdiğini söyledi.

Değer, "Biz 10-15 senedir yüzdüğümüz için soğuk havalarda denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. 2026 hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.