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İstanbul'da yeni korona yasağı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecekler

İSTANBUL'da korona yasaklarında yeni dönem. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri yasak...

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Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da yeni yasak başlıyor. İstanbul'da toplu taşımada kullanılan İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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