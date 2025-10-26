BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35

İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek

|
İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Cuma günü de kuvvetli yağış nedeni ile okullar tatil edilmişti.Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek - Resim: 1

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

16
İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek - Resim: 2

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

26
İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek - Resim: 3

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

36
İstanbul'da yarına çok dikkat edin! Metrekareye 30 kilogram yağış düşecek - Resim: 4

SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

46