İstanbul'da yarın motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, yarından itibaren etkisini azaltacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

Scooter ve motosikletliler yarın trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.