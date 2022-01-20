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İstanbul'da yarı tatili erken başlıyor!

İstanbul'da yarı tatili erken başlıyor!

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili oluyor. İstanbul Valiliği yarın karne dağıtımı sonrası okulların tatil edileceğini duyurdu.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin erken başlayacağını duyurdu.

Vali Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın normal eğitim ve ikili eğitim yapan okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.

Buna göre;

* Normal okullar saat 10.00'da,

* İkili eğitim yapan okullarda ise sabahçılar 10.00'dan, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

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