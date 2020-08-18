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İstanbul'da yakalanmışlardı! BAE’li casusları Muhammed Dahlan gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul’da casusluk yaptıkları belirlenen Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

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BAE casusları Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan’ı İstanbul’a “Ortadoğu’nun kiralık katili” olarak bilinen Filistin asıllı BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ın gönderdiği belirlendi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul'da casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan hakkındaki soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmadaki şüpheli bir diğer ismin "Ortadoğu'nun kiralık katili" olarak bilinen Filistin asıllı BAE tetikçisi Muhammed Dahlan olduğu ortaya çıktı.

Hasan'ın cezaevinde intihar etmesi nedeniyle savcılık, Şaban ve Dahlan hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "uluslararası casusluk yapma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

15 Temmuz'u fonladı

İki casusu Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimini öncesi FETÖ'yü fonladığı ortaya çıkan Dahlan'ın gönderdiği bilgisinin yer aldığı dosya Ankara'ya gönderildi. Şaban'ın cep telefonunda, BAE'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi.

2 casusun ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistinliler ve STK'larla ilgili bilgi topladıkları belirlendi.

Şaban ile irtibatlı bir gizli tanığın ifadesi de alındı. Filistin Gazze'den tanıdığı bir şahsın kendisinden Şaban'a kalacak yer bulması istendiğini anlatan gizli tanık, Şaban'ın ismini, 2008'de Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasından bildiğini söyledi.

Gizli tanık, Şaban'ın kendisine Fetih Hareketi'nin Türkiye sorumlusunun ismini, toplantı ve etkinlikerini, Hamas ve Fetih Hareketi ile bağlantılı dermekleri, Müslüman Kardeşler yapılanmasını sorduğunu da anlattı. Gizli tanık Şaban'ın kendisine "Yakında Muhammed Dahlan Filistin'in Başkanı olacak" dediğini, Hasan'ın ise emekli istihbarat tümgeneral rütbesinde olduğunu aktardı.

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