İstanbul'da yakalandı Önce Dilara sonra da Fazilet olmuş
İSTANBUL Ataşehir ve Bakırköy'de bebek bakıcısı olarak girdiği evlerden toplam 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Özbek uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadının ziynet eşyalarını alıp kaçma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL'da bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö., internetten buldukları Türkmenistan uyruklu 'Dilara' isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.
Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini 'Fazilet' olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.