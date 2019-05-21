İstanbul'da yakalandı Önce Dilara sonra da Fazilet olmuş

Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini 'Fazilet' olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.