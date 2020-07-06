İstanbul'da vatandaştan 3 milyon TL'lik vurgun yapan oto kiralama çetesi paketlendi
Megakent İstanbul'da şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir yöntemle vatandaşlardan 3 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.
İstanbul’da araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli çeken daha sonra kiraladıkları araçları GPRS’den takip ederek geri teslim edilmesine 3 gün kala çizen ve vatandaşların provizyon bedellerini iade etmeyerek yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan çete polis tarafından çökertildi. Operasyon anı kameralara yansırken, polisin “kavga” şikayetini değerlendirmesi sonucu çözülen ve çökertilen çete üyesi 22 şüpheli ise gözaltına alındı.
İstanbul’da araç kiralama sonrası çok sayıda “kavga” şikayeti alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla alakalı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini şikayetlerdeki benzerlik çekti.
Olayı daha da derinleştiren ekipler, 145 kişinin benzer şekilde şikayette bulunduğunu ve araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartından bir miktar ön provizyon bedeli çektiğini belirledi. Şahısların karttan bedeli çektikten sonra aracı teslim ettiği, kendilerine geri teslim edilmesine 3 gün kala ise GPRS’den yerini tespit ederek araçları çizdikleri ortaya çıktı.
Teslim etmeye gelen vatandaşlara ise aracın çizildiğini bahane ederek ve ön provizyon bedellerini iade etmeyip bu şekilde yaklaşık 3 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.