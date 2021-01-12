İstanbul'da vatandaşların HES kuyruğu isyanı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB'ye ait iletişim merkezlerine giden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise günlerdir beklediklerini ifade ederek isyan etti. Öte yandan; sırada bekleyen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.
İSTANBUL İl Hıfsızssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor.
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Alınan yeni karara göre; İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
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Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi.
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15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak.
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