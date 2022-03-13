İstanbul’da vatandaşlar kar tedbirlerine uydu! Yolların son haline bakın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün itibariyle İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.