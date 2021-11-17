İstanbul'da vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
İSTANBUL'da yaşanan son olay kan dondurdu. Küçükçekmece'de 20 yaşındaki Yusuf Ekici anne ve babasını silahla öldürdükten sonra zehir içip intihar etti. Olay Ekici'nin arkadaşlarının sosyal medyadaki paylaşımlarını ihbar etmeleri ile ortaya çıktı.
Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.
Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
Arkadaşları gördü
Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.