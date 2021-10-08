İstanbul'da vahşet! Kumar borcu yüzünden kızının doğum gününde kömürlükte boğdu
İSTANBUL Fatih'te kan donduran bir kadın cinayeti daha yaşandı. Kızının doğum gününde eşi Melek Güler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü! Cinayetin nedeni ise kumar borcu çıktı
Fatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre geçen 10 Şubat'ta eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu.
2 çocukları vardı
İddiaya göre 2 çocuklu Gürler çifti, kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti.
Uzaklaştırma kararının ardından affetmiş
Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün İstanbul Adliyesi 40. 'Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak.
Öldürüp 3 bileziğini gaspetmiş
Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.