İstanbul'da uzaktan eğitim kararı bekleniyor! 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimle ilgili kararları kararları İl Hıfzıssıhha Kurulları’na bıraktı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasına göre uzaktan eğitim kararları illerdeki vaka sayısına göre alınıyor. Pek çok ilde yüze yüze eğitime ara verildi. İstanbul'da da uzaktan eğitim için uzaktan eğitim kararı verilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 3 hastayla birlikte 49 bin 584 yeni vaka tespit edilirken 211 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı, hasta sayısı, can kaybı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.
Artan vaka sayıları ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Artan vakalar nedeniyle İstanbul için de uzaktan eğitimin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller:
Karabük
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi. Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dün itibarıyla, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da yarından itibaren 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.
Sakarya
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda 10 öğretmenin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine uzaktan eğitime geçildi.