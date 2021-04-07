İstanbul'da uzaktan eğitim kararı bekleniyor! 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Karabük



Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi. Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dün itibarıyla, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da yarından itibaren 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.