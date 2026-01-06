BIST 11.951
DOLAR 43,04
EURO 50,44
ALTIN 6.171,46
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Çekmeköy'de belirlenen 4 farklı adrese Özel Harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli türlerde yaklaşık 420 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 15 fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, aranma kaydı bulunan Ü.K'nin 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Urla Sahili'nde kaçak gemi sökümüne 2.3 milyon TL ceza
Urla Sahili'nde kaçak gemi sökümüne 2.3 milyon TL ceza
İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı
İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz