İstanbul'da ulaşıma zam! Otobüs, taksi, servis, minibüs hepsi tamlandı

Olağanüstü gündemle toplanan UKOME'de, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 36 zam kararı alındı. Servislere yüzde 27 zam talebi kabul edildi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı.

En son Temmuz ayında zamlanmıştı

29 Temmuz'da yapılan zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye; 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıkmıştı.

Kısa mesafe 16 lira 50 kuruş oldu

Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.

Dün vizeleme ücretlerine yüzde 160 zam gelmişti

İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor.

5 liradan 13 liraya çıktı

Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.