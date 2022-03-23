İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı

İSTANBUL Mart ayı UKOME toplantısı bugün saat 14.00'da yapılacak. İstanbul ulaşım zammı bu toplantıda karara bağlanacak. Zam oranı yüzde 50 olursa tam bilet 8 lirayı mavi kart 640 TL'yi geçecek. İstanbul'da öğrenciye de 25 yaş sınırı getiriliyor.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısı bugün Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te yapılacak. Gündem, ulaşıma yüzde 50 zam ve öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirilmesi. İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu zamlar yapıldığında motorin fiyatları 11 lira civarındaydı. 3 ay içinde bugün gelen son zamla motorinin litresi 22 lira oldu. Bu da zamları kaçınılmaz hale getirdi.

İstanbul'da ulaşıma en az yüzde 50 zam

İstanbul'da ulaşım için büyük bir zam söz konusu. Telaffuz edilen rakam 'yüzde 50 ile yüzde 60 civarı'. Özel halk otobüsü derneği yüzde 60 zam isterken minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını istiyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. İlk UKOME'ye bununla ilgili bir öneriyle gelecekler ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum." dedi.

İstanbul, mavi kart kaç lira olacak öğrenciye yaş sınırı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış düşünüldüğünde UKOME toplantısında ulaşıma en az yüzde 50 zam yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Gündemde öğrencilere yaş sınırı getirilmesi de var. Karar çıkarsa 25 yaşın üstündekiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak.