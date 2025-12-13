BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından ilçede makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü M.E.A'nın yakalandığını belirtti.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine de yer veren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

ÖNCEKİ HABERLER
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu