İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.