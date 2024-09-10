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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönünde trafik yoğun seyrediyor. Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Mahmutbey Gişeleri mevkisinde ise trafik yoğunluğu gözlenmedi.

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