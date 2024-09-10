İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Anadolu Ajansı
|
İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.
Mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
17
D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
27
Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönünde trafik yoğun seyrediyor. Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.
37
Mahmutbey Gişeleri mevkisinde ise trafik yoğunluğu gözlenmedi.
47