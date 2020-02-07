İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi

İSTANBUL 'da ulaşıma zan geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi.

2,60'tan 3,50'ye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

3 yıldır zam yok

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti.Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam İBB'nin onayının ardından yürülüğe girecek.

İBB Beyaz Masa yetkilileri: Zamla ilgili bilgilendirme yapılmadı

İBB Beyaz Masa yetkilileri ise zamla ilgili kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını söylüyor.

Henüz imzalanmadı

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da zam kararı olduğunu doğruladı fakat zammın henüz imzalanmadığı bilgisini verdi.