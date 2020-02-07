HABER /  GÜNCEL
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi

İSTANBUL 'da ulaşıma zan geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi.

2,60'tan 3,50'ye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

3 yıldır zam yok

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti.Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam İBB'nin onayının ardından yürülüğe girecek.

İBB Beyaz Masa yetkilileri: Zamla ilgili bilgilendirme yapılmadı

İBB Beyaz Masa yetkilileri ise zamla ilgili kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını söylüyor.

Henüz imzalanmadı

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da zam kararı olduğunu doğruladı fakat zammın henüz imzalanmadığı bilgisini verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsün üreme alanı deniyor Tomohon pazarında korkutan görüntü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'daki çığ felaketleri araştırılacak! İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirildi
Kaçtı denilen Sedat Peker efkarın dibine vurdu! Eşi de mesaj yayınladı
Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun kayak tatili hakkında ilk kez konuştu
Fatih Altaylı İlker Başbuğ'un esas planını açıkladı
Yalova Belediyesi muhasebecisi 20 milyon lira ile ortadan kayboldu
Ali Babacan erken seçim beklentisiyle parti kuruluşunu ağırdan alıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı
Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer? Mide bulantısını önleme yolu
Caner Erdeniz hapis mi yatacak Deniz B.'yi barda taciz etmiş
Basketbolcu Caner Erdeniz'e "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası
Caner Erdeniz kimdir kaç yaşında Müge Boz'un eşi hapis cezası
Kıyamet mi kopacak 2020 büyük kıyamet alametleri tuttu
Yorumlar 21 yorum