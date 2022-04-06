İstanbul'da toplu ulaşıma kallavi zam yapıldı! İşte yeni otobüs, metro, taksi, minibüs ücretleri

İSTANBUL ulaşım zammıyla ilgili son dakika gelişmesi. UKOME'de üzerinde uzlaşılmayan yüzde 50'lik zam teklifinde sonunda uzlaşmaya varılarak yüzde 40 olarak geçti. İstanbulkart, mavi kart ve öğrenci biletleri zamlandı. Mavi kart 602 lira İstanbulkart 7.67 lira oldu. Taksimetre açılışı 9 lira 80 kuruşa kısa mesafe 28 liraya yükseldi.

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İSTANBUL UKOME toplantısında ulaşım zammı kararı çıktı. Son dakika haberine göre zam yüzde 40 olarak belirlendi. Daha önceki 2 UKOME toplantısında yüzde 50 zam istenmiş ve oylamada reddedilmişti. Bugün UKOME üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Bu kez uzlaşmayla ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kararı verildi. Buna göre İstanbulkart tam bilet ücreti 7.67 liraya, mavi kart ise 602 liraya yükseldi. Öğrenci aylık 78'den 109'a Aktarma 3,92'den 5,48'e çıktı. İstanbul'da taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu.. İşte yeni bilet ve taksi ücretleri...

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti: 0-1 km 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL