İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

''Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız'': İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız. ifadelerini kullandı.