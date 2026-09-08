İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ ile diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.