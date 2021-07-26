İstanbul'da tehlike saçan görüntü! İBB ilgilenmedi: Sivilce çıkıyor kaşıntı yapıyor

ALİBEYKÖY barajında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu defa Sultangazi Habibler Mahallesi içinden geçerek baraja akan dere üzerindeki tavuk ve benzeri hayvanların telef olması bölgede yaşayan gecekondu sakinlerini korkutmaya başladı.

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Habipler'de Alibeyköy barajına akan derenin yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır ise tamamen kirlendiğini ve kötü kokular yaydığını belirten vatandaşlar konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine birçok defa sorunun kaynağının bulunup çözülmesi için başvurduklarını ancak somut bir cevap alamadıklarını belirttiler.



40 yıldır bölgede yaşayan Gülseher Çelik, daha evvel böyle bir durum yaşamadık eskiden dereden akan su ile çamaşır yıkadıklarını anlatarak, "Eskiden her türlü mahsul alırdık. Şimdi ise hepsi kuruyor. Tavuklarımız ise her gün ölüyor. Yetkililere defalarca söyledik fakat gelip bakıyorlar ve gidiyorlar bir sonuç ise yok. Dere sürekli olarak mazot ve pas kokuyor hayvanlardan vazgeçtik çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Ben çocuklarımı burada büyüttüm şimdi ise torunlarım bana geldiğinde aman dereye yaklaşmayın zehirlenirsiniz diyerek bekçi gibi sürekli peşlerinden koşuyorum eskiden böyle değildi" dedi.







"Kapımıza kadar geliyor"

Torununun dudağında çıkan yarayı gösteren Çelik, "Son günlerde çocukların ellerinde ve yüzlerinde sivilceler çıkıyor ve kaşıntı yapıyor doktora götürdük merhem verdiler ama bir işe yaramadı. yağmur yağdığı zaman ise dere taşıyor ve kapımıza kadar geliyor" ifadelerini kullandı.



"İnşallah İBB bununla ilgili bir önlem alır"

Bölge sakinlerinden Bayram Soner ise, "40 yıldır burada oturuyorum ve bu derenin aktığını biliyorum buradan akan su direk olarak Alibey barajına gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca ilettik buraya bir kanal yapılmasını istedik akan su daha temiz bir şekilde baraja ulaşsın diye ama yapmadılar İBB'nin şu anda bir uygulaması var böyle alanlarda sinekler olmasın diye ama bu su buradan böyle açık şekilde aktığı sürece sinek de olur her şey olur. Muhtemelen dereye kimyasal karışıyor ve hayvanları da telef ediyor. İnşallah İBB bununla ilgili bir önlem alır" dedi.



"İBB'yi aradık hiçbir şekilde ilgilenmediler"

Evinin bahçesinde köpek besleyen Erdal Çelik ise, "Bu dereden akan su nedeniyle iki yavru köpeğim öldü, anneleri ise hastalandı ve zayıfladı. İBB'yi aradık hiçbir şekilde ilgilenmediler az evvel de bir tavuğumuz daha öldü yine ulaşamadık. Buradan daha önce temiz ve berrak su akardı bu suyu hayvanlarımıza içirirdik ama yaklaşık 6 aydır çok pis ve kötü şekilde akıyor yağmur yağdığında ise siyah bir şekilde akıyor" dedi.