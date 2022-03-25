İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Donanma mayınlara karşı harekete geçti

UKRAYNA ordusunun mayınları denize bıraktığı ortaya çıkmıştı. Rusya'nın ortaya attığı bu bilginin doğru olduğu belirlenmiş ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçtiğini duyurmuştu. Mayınların İstanbul'a ulaşması için süre azaldı.

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Rusya-Ukrayna savaşında deniz mayınları Karadeniz ülkeleri için büyük tehlike arz ediyor. Mayın riski Rusya Soçi Liman Müdürlüğünün 18 Mart’taki uyarısı ile ilk kez duyuldu. Ukrayna ordusu, Rusya’ya karşı mayınları denize bıraktı. Rusya’ya göre Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde 420 mayın denize bırakıldı. Alarm durumuna geçen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NAVTEX yayınlayarak, “Mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun” uyarısında bulundu.

Emniyet tertibatı aktifse sorun yok

Mayınların risk doğurup doğurmayacağı Ukrayna’nın bu mayınları usulüne uygun, doğru bir şekilde atıp atmadığına bağlı. Eğer mayınlar emniyet tertibatı devreye alınarak bırakıldıysa meteoroloji koşullarına göre ağırlıklarından kurtuldukları ve yerleştirdikleri yerden uzaklaştıkları anda emniyet tertibatı devreye giriyor ve bir gemiyle temas etse dahi normal bir atık gibi davranıyor ve patlama riski ortadan kalkıyor. Ancak mayınların emniyet tertibatı açık değilse tehlike yaratabilir.

Yüzeye çıkan kolay tespit edilir

Mayınların bazıları deniz yüzeyine çıkarken bazıları denizin 1-2 metre derinlerinde seyredebiliyor. Yüzeyde görünür durumdaki mayınların insansız hava araçları, helikopterler, keşif uçaklarıyla fark edilmesi kolay. Endişeyi derinde kalanlar ve bunların fark edilmesinin güçlüğü doğuruyor. Derinlerdekileri görebilmenin tek yolu mayın avlama ve tarama gemileriyle yapılacak çalışmalar.

11 gemimiz göreve hazır

Deniz Kuvvetleri’nin 5’i Engin sınıfı 6’sı Aydın sınıfı olmak üzere toplam 11 mayın avlama gemisi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Aydın sınıfı gemiler, NATO’nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Bu gemiler, gelişmiş sonar sistemleriyle mayınları 400 ile 600 metre mesafeden tespit edebiliyor. Aydın sınıfında TCG Alanya, TCG Amasra, TCG Ayvalık, TCG Akçakoca, TCG Anamur ve TCG Akçay yer alıyor. Bu doğrultuda mayınlara karşı tedbirler kapsamında bir NATO görevi önerilse de Türkiye’nin bu mücadeleyi tek başına verebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.