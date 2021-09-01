BIST 1.472
DOLAR 8,33
EURO 9,83
ALTIN 486,20
YEREL

İstanbul'da 'tehdit altındayım' deyip koruma istedi! Gerçek şoke etti

İSTANBUL'da, tehdit edildiğini beyan ederek polisten koruma talep eden iş adamı, kendi otomobilini kurşunlattığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa'da aranması olan şahıs evin salonuna kazdığı çukurda yakalandı
Manisa'da aranması olan şahıs evin salonuna kazdığı çukurda yakalandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Afyonkarahisar'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahatlığı şaşırttı: Önce su içti, sonra...
Afyonkarahisar'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahatlığı şaşırttı: Önce su içti, sonra...
Beyin ameliyatı geçirip uyutulan Mesut Akusta'dan haber var! Video ile seslendi
Beyin ameliyatı geçirip uyutulan Mesut Akusta'dan haber var! Video ile seslendi
Patatesli sıkma nasıl yapılır ağzınıza layık!
Patatesli sıkma nasıl yapılır ağzınıza layık!
Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isim Afganistan'a döndü! Olay görüntüler
Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isim Afganistan'a döndü! Olay görüntüler
Antalya'da ilginç şaka! Düğünde öyle bir şey taktı ki gelin ve damat şok oldu
Antalya'da ilginç şaka! Düğünde öyle bir şey taktı ki gelin ve damat şok oldu