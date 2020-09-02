İstanbul'da tarihi kilise kaderine terk edildi! Çöplüğe döndü
İSTANBUL'da şehrin içinde yer alan tarihi kilise defineciler tarafından zarar verildi.
İstanbul, Sultangazi' de bir zamanlar kilise, daha sonra okulu olarak da kullanılan tarihi yapı her geçen gün zarar görüyor. Kiliseden geriye kalan tarihi taşlar kaderine terk edilirken, yapının içi ve çevresi çöplerle doldu. Tarihi kilise kalıntıları definecilerin de hedefi halinde.
Mübadele öncesi Rumların yaşadığı Cebeci Mahallesi'nde o döneme ait kilisenin kalıntıları kaderine terk edildi. Mübadele nedeni ile bölgede yaşayan Rumlar, Yunanistan’a göç ederken, Yunanistan'dan gelen bazı Türkler de Cebeci'de yaşamaya başladı.
Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi. Zaman içinde kiliseye ait tarihi taşlar çalındı. Bugün ise kiliseden kalan son kalıntılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Tarihi kalıntıların etrafı çöplerle dolmuş vaziyette. Ayrıca bölgeye gelen defineciler yaptıkları kazılarla tarihi yapıya zarar veriyor. Cebeci'de yaşayan mahalle sakinleri tarihi kalıntılara sahip çıkılması gerektiğini söylüyor.