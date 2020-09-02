İstanbul'da tarihi kilise kaderine terk edildi! Çöplüğe döndü

İstanbul, Sultangazi' de bir zamanlar kilise, daha sonra okulu olarak da kullanılan tarihi yapı her geçen gün zarar görüyor. Kiliseden geriye kalan tarihi taşlar kaderine terk edilirken, yapının içi ve çevresi çöplerle doldu. Tarihi kilise kalıntıları definecilerin de hedefi halinde.