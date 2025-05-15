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İstanbul'da tarihi görüşmeler başlıyor 3 yıl sonra aynı masadalar

İstanbul'da tarihi görüşmeler başlıyor 3 yıl sonra aynı masadalar

Rusya-Ukrayna müzakeleri bugün Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul'da barış masası kurulurken Zelenski de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak. Rus ve Ukrayna heyetleri, 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacak.

Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna konulu görüşmeler bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi. 

UKRAYNA HEYETİ BELLİ OLDU

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

RUSYA HEYETİNDE KİMLER VAR?

Kremlin ise Putin'in görüşmelere doğrudan katılmayacağını bildirdi. Putin'in üst düzey diplomat ve savuna yetkililerden oluşan bir heyeti İstanbul'daki barış müzakereleri için görevlendirdiğini açıkladı. Putin’in danışmanı Medinskiy'nin Rus heyetine başkanlık edeceği ifade edildi.Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA'NIN BARIŞ İSTEDİĞİNE DAİR EMARE YOK

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de NATO toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir emare görmüyoruz" diye konuştu.

Braze, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı olası başka yaptırımlar konusunda net fikirleri olduğunu ifade etti. 

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