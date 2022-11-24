İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilerek, AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.

Toplantıda İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilerek, AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi değerlendirildi.

Yüzde 25 zam yapıldı

Kabul edilen teklifle suya yüzde 25 oranında zam geldi.

Karar, İBB Meclisi'nde oy birliği ile alındı.

İki kez daha zam yapılmıştı

Öte yandan İstanbul'da suya bu yıl içinde üçüncü kez zam gelmiş oldu.

Daha önce de nisan ayında yüzde 29, eylül ayında da yüzde 40,38 oranında zam yapılmıştı.