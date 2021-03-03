İstanbul'da sustalı dehşet! Askeri kamuflaj giyip 5 kişiyi bıçakladı 1 kişinin boğazını kesti
ŞİŞLİ, sustalı dehşete şahit oldu. Yabancı uyruklu saldırgan, 5 siyahı genci yaralayıp 1 vatandaşın da boğazını kesti. İstanbul emniyet müdürünün özel talimatı başarılı sonuç verdi. Vahşette detaylar kanınızı donduracak.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı.
Bu kez Ganalı hedefteydi! Ekiplerin çalışmaları devam ettiği esnada geçtiğimiz cuma günü saat 14.45 sıralarında aynı şahıs, bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka’yı bıçaklayarak kaçtı.
Üçüncü saldırı Nijeryalıya Yaralı İssaka ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın hemen ardından cadde üzerinde yürüyen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul’a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura’yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. O esnada iki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı’ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi. Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi.