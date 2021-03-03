İstanbul'da sustalı dehşet! Askeri kamuflaj giyip 5 kişiyi bıçakladı 1 kişinin boğazını kesti

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul’a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura’yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. O esnada iki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı’ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi. Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi.