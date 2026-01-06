BIST 11.922
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da su kesintisi: 38 mahalle etkilenecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattındaki acil arıza onarım çalışmaları nedeniyle yarın kentin iki büyük ilçesinde su kesintisine gidileceğini duyurdu. Fatih’te 25, Zeytinburnu’nda ise 13 mahallede yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul genelindeki su şebeke ağının güvenliğini artırmak ve mevcut arızaları gidermek adına yürütülen çalışmalar kapsamında yarın iki ilçede planlı su kesintisi uygulanacak. İSKİ’den yapılan açıklamaya göre; Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak kesiminde meydana gelen teknik bir arızanın onarımı için ekipler sahaya inecek.

KESİNTİ TAKVİMİ VE ETKİ ALANI

Onarım çalışmaları nedeniyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. İSKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek bölgelerin listesi İSKİ tarafından şu şekilde açıklandı:

Fatih (25 Mahalle):

Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani ve Mevlanakapı.
Zeytinburnu (13 Mahalle):

Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun ilan edilen saatten önce verilmeye başlanabileceği, ancak şebeke dolum süresi nedeniyle üst katlarda basınç sorunu yaşanabileceği hatırlatıldı.

