İstanbul'da sosyal mesafe önlemleri! Yeşil alanlar çembere alınıyor
Türkiye'de normalleşme planları atılırken, İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar başladı. Ekipler, çimlerin üzerine çemberler çizerek vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesine yardımcı oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor.
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Koronavirüs nedeniyle yeni dönemde artık sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Özellikle toplu olunması gereken alanlarda biraz daha dikkatli olunmasında fayda var.
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Bu kapsamda İstanbul'daki park alanlarına çemberler çiziliyor.
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Alana gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturacak.
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