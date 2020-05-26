İstanbul'da sosyal mesafe önlemleri! Yeşil alanlar çembere alınıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor.