YEREL

İstanbul'da sorumsuz babanın yaptığı olay kan dondurdu

ESENYURT'ta bir baba, 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp karayolunda gezdirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülenince sorumsuz babaya tepki yağdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.'ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldo'ya Koronavirüs şoku! İlk vaka tespit edildi
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Alex De Souza'dan Mauro Junior yorumu: Mutlaka alın
Muğla'da koronavirüsten ölen Amerikalı arkeolog hakkında 'İyi bilmezdik'
Bilim Kurulu Üyeleri umut saçtı: Tünelin ucu aydınlık
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir Edremit'te jandarma ekiplerine silahlı saldırı
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı
Yeşil krep nasıl yapılır enfes tat!
Koronavirüs hastası iyileşen doktor böyle görüntülendi!
Çad’da savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi
3'ü 1 arada omlet nasıl yapılır?
İstanbul Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
2020 LGS sınav başvuru nasıl yapılacak MEB LGS sınav tarihi