İstanbul'da son yağışlar barajlara yaradı: Su seviyesinde artış

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı 18 Ocak itibarıyla yüzde 24.16’ya yükseldi. Son yağışlarla artan su seviyelerinde en yüksek doluluk yüzde 71.98 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük yüzde 7.61 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul'da kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından barajlardaki su miktarı toparlanmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 24.16 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 71.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.61 ile Kazandere Barajı oldu.

18 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 19.05

• Büyükçekmece Barajı yüzde 17.83

• Darlık Barajı yüzde 40.06

• Elmalı Barajı yüzde 71.98

• Istrancalar Barajı yüzde 31.98

• Kazandere Barajı yüzde 7.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 14.9

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.39

• Terkos Barajı yüzde 16.43

• Ömerli Barajı yüzde 32.76