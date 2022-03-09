İstanbul'da son 35 yılın en yoğun karı bugün başlıyor! Orhan Şen saat verdi 4 gün aralıksız kar yağacak

İstanbul son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken bugün sağanak yağış ve karla karışık yağmur var. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının yarın sabahın ilk saatlerinde başlayacağını söylerken, bugün yurdun büyük bölümünde yağış var. Meteoroloji 33 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul için Perşembe ve Cuma günü okulların tatil edilmesi çağrıları yapılıyor.