İstanbul'da son 35 yılın en yoğun karı bugün başlıyor! Orhan Şen saat verdi 4 gün aralıksız kar yağacak
İSTANBUL 1987'den bu yana son 35 yılın en yoğun kar yağışını bekliyor. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur başlayacak, sıcaklıklar iyice düyecek. Orhan Şen, İstanbul'da karın başlayacağı saati açıkladı. Meteoroloji İstanbul'a 4 gün aralıksız kar yağacağını duyurdu. İstanbul Arnavutköy'de ise kar atıştırmaya başladı...
İstanbul son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken bugün sağanak yağış ve karla karışık yağmur var. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının yarın sabahın ilk saatlerinde başlayacağını söylerken, bugün yurdun büyük bölümünde yağış var. Meteoroloji 33 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul için Perşembe ve Cuma günü okulların tatil edilmesi çağrıları yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.