İstanbul'da son 35 yılın en yoğun kar yağışı başladı! 4 gün aralıksız kar yağacak okullar tatil edilecek mi?
İSTANBUL 1987'den bu yana son 35 yılın en yoğun kar yağışını bekliyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Orhan Şen, İstanbul için uyarı yaparken, meteoroloji İstanbul'a 4 gün aralıksız kar yağacağını duyurdu. İBB, ulaşım hatlarında yeni düzenlemeye giderken, okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edilip edilmeyeceği tartışılıyor...
İstanbul son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken kar yağışı kuzey ilçelerinden giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen 4 günlük kar yağışı için metro seferlerinde düzenleme yaptı. İstanbul için Perşembe ve Cuma günü okulların tatil edilmesi çağrıları yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.