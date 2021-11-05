İstanbul'da sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

BOĞAZ'IN ENFES SİSLİ MANZARASI

Deniz trafiğini de tamamen durduran sis, her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de özellikle Boğaz çevresinde güzel görüntülere neden oldu.

Şehrin yüksek bölgelerinden İstanbul Boğazı'nı izleyenler, eşsiz bir tabloyu seyreder gibi keyif alırken, kartpostallık görüntüler fotoğrafçıların da kadrajlarını süsledi.