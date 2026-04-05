İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Avrupa ile Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.
İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi.
Boğaz hattındaki tarihi yapılarla köprüler de sis altında kaldı.