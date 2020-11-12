İstanbul'da sigara yasağına aldırış etmediler! Pişkinleri pes dedirtti

Bazı vatandaşlar, "Güzel bir karar. Olması gereken buydu" derken, bazıları ise, "Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar" dedi. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, "Bir daha içmeyiz ne yapalım" diye konuştu.