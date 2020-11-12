İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde, sokak ve meydanların listesi yayınlandı

Açıklamada; İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin 102 numaralı kararı doğrultusunda maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm ilde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 ilçenin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi.