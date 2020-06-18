İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu yollar göle döndü

Üst geçidin altına sığındı: Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.