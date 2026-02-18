İstanbul'da sıcaklıklar aniden düştü! Kar yağışı başladı...

Sıcaklıkların ani düşüşü ile İstanbul ve Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul'da Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bağcılar ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Edirne'de de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.