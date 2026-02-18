İstanbul'da sıcaklıklar aniden düştü! Kar yağışı başladı...
Sıcaklıkların ani düşüşü ile İstanbul ve Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul'da Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bağcılar ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Edirne'de de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların birçok bölgede yağmur/sağanak, Trakya ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceğini duyurdu. Edirne'de sağanak sabah saatlerinde kara döndü. AKOM ise İstanbul'da rüzgârın karayele dönmesiyle sıcaklığın 3°C'lere inip yükseklerde karla karışık yağmur geçişleri olabileceğini bildirdi. Bu uyarının ardından ilk kar geçişleri başladı.
İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI
Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü, Sultangazi ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.