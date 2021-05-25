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İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

İSTANBUL'da annesini vahşice öldüren Tuğçe S. kan donduran olayı itiraf etti. Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 

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İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.’nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi.

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İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit etti. 

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İstanbul'da satırla annesini öldürüp kafasını tencereye koydu! İtiraf etti: Kemikleri sıyırıp...

Tuğçe S’nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık’ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. 

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