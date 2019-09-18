İstanbul’da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

Sanayi sitesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 kilogram işlenmemiş tütün, metal kutular içerisinde glikoz ve gliserin, sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan makineler ele geçirdi.