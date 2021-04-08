İstanbul'da sağanak yağmur! Meteoroloji'den yeni uyarı soğuk hava ne kadar sürecek?
Meteoroloji'nin 'perşembe' tahmini gerçekleşti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren soğuk hava ve sağanak yağış etkili olurken aynı durum yurdun bir çok bölgesi için de geçerli. Peki, Türkiye geneli hava durumu nasıl olacak? İşte cevabı...
Gece yarısı başlayan yağmur beraberinde soğuk havayı da getirdi. 8 Nisan perşembe günü Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında.
Marmara, Ege ve batı Karadeniz'de sağanak yağışla birlikte poyraz etkili olurken, gece saatlerinden itibaren yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Bu gün hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece düşecek. Perşembe gecesi havanın daha fazla soğuyacağını belirten Meteoroloji yetkilileri vatandaşları uyardı.
İstanbul'da hava durumu: İstanbul'da etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.