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İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

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İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

MARMARA ve Ege genelinde sabah başlayan yağıştan İstanbul da nasibini alıyor. Mega kentte günün ilk saatlerinden beri hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış an itibarıyla şiddetini artırdı.

İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

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İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

Bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

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İstanbul'da sağanak yağış şiddetini artırdı! Bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşıyor

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

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