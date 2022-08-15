İstanbul'da sağanak felaketi! Yağmur iyice bastırdı güneyden kütle geliyor! AFAD saat verdi

Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Marmara genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bursa'da sağanak yağış nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Aynı durum İstanbul'un Anadolu yakasında da yaşandı. İyice bastıran yağmura ilişkin son açıklama AFAD'dan geldi. Kuvvetli sağanağın il geneline yayılacağı açıklandı ve saat verildi. Sağanak yağışın hayatı felç ettiği görüntüler..