İstanbul'da sağanak felaketi! Yağmur iyice bastırdı güneyden kütle geliyor! AFAD saat verdi
MARMARA Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Bursa'da caddeler göle dönüştü, bazı araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten güneyden yeni kütle geliyor dedi. AFAD, yağmurun İstanbul geneline yayılacağını açıkladı ve saat verdi.
Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Marmara genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bursa'da sağanak yağış nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Aynı durum İstanbul'un Anadolu yakasında da yaşandı. İyice bastıran yağmura ilişkin son açıklama AFAD'dan geldi. Kuvvetli sağanağın il geneline yayılacağı açıklandı ve saat verildi. Sağanak yağışın hayatı felç ettiği görüntüler..
İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren kara bulutlar kapladı arkasından da şiddetli yağmur etkili oluyor.
Beykoz'da 1 kişi göçük altında: Beykoz'da etkili olan yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İşlerine gitmek için İETT’yi tercih eden vatandaşlar da yağıştan nasibini aldı. Seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı.