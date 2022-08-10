İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji 9 kente sarı alarm verdi! Ankara, İzmir, Eskişehir, Denizli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM'un İstanbul'a uyarısı sonrası kentin bazı ilçelerinde sağanak yağış başladı. Ankara Valiliği de açıklama yaparak vatandaşları uyardı. İşte 10 Ağustos şehirlerde hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. AKOM ve Ankara Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunurken, Meteoroloji'den 9 kent için sarı alarm verildi. AKOM'un uyarısı sonrası İstanbul'da da yağışlar başladı. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
9 kentte alarm!: Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.