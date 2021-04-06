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İstanbul'da Ramazan pidesine yüksek zam geldi! 2021 yılı pide fiyatları

Her yıl Ramazan ayının başlangıcında merak edilen soru İstanbul için yanıt buldu. Ramazan pidesinin fiyatı, İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda belli oldu.

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İSTANBUL Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla 2021 yılı Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Pideye bu sene 1 lira ile 1.5 lira arasında bir zam geldi. Yeni fiyat tarifesine göre 365 gram sade Ramazan pidesi 4 liradan satılacak. 350 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin fiyatı ise 5 liraya çıktı. 

Geçen yıl pide kaç liraydı?

İstanbul'da Ramazan pidesi 2020 yılında 3 liradan satılmıştı. Pideye bu sene 1 lira zam yapılmış oldu. Yumurtalı pidenin fiyatı ise geçen yıl 3.5 liraydı. Bu sene yumurtalı pideye gelen zam 1.5 lira oldu. 

Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. İlk sahura 13 Nisan salı gecesi kalkılacak ve ilk oruç 14 Nisan çarşamba günü açılacak. 

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