İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.