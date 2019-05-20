İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi

İSTANBUL Sancaktepe'de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı. Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi - Sayfa 1

İSTANBUL Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.

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İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi - Sayfa 2

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.

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İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi - Sayfa 3

Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi - Sayfa 4

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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