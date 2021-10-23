İstanbul’da Özbek kadın fenomen kadına şantaj! Polis AVM’de suçüstü yakaladı

Aracının camını kırıp çaldığı belgelerle şantaj yaptı

Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova’nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova’yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.