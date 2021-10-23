İstanbul’da Özbek kadın fenomen kadına şantaj! Polis AVM’de suçüstü yakaladı
İSTANBUL'da Kağıthane polisi Özbek sosyal medya fenomeni kadına şantaj yapan takıntılı hayranı AVM’de suçüstü yakaladı... Şahsın kadını yaklaşık 1 yıldır takip ve taciz ettiği, özel belgeleriyle şantaj yaptığı ortaya çıktı... Adliyeye sevk edilen şahıs serbest kaldı ancak sınır dışı edildi...
Kağıthane’de Özbek bir şahıs, Özbek sosyal medya fenomeni kadının yaklaşık 1 yıldır adeta kabusu haline geldi. Kadını takip eden, telefonla arayıp taciz eden ve camını patlattığı aracından çaldığı özel belgelerle şantaj yapan takıntılı hayran, kendisiyle birlikte olmaya da zorladı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri takıntılı hayranı, kadının AVM’de verdiği sahte randevuda suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs sınır dışı edildi.
Kağıthane’de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova’yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı. Asad N. (21), fenomen Sadıkova’nın ev adresini bularak evden çıktığında arkasından takip etti. Kadın evine girdiğinde ise kadının kapısına defalarca vurup kaçtı. Kadının farklı numaralardan da arayan takıntılı hayran onu bir an olsun rahat bırakmadı.
Aracının camını kırıp çaldığı belgelerle şantaj yaptı
Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova’nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova’yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Polis istedi, fenomen AVM'de randevu verdi
İhbar üzerine olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada takıntılı hayran Asad N., önceki gün fenomen Sadıkova’yı bir kez daha aradı. Bunun üzerine polis ekipleri, Sadıkova’dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi.